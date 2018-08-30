«Трудовые беженцы»: почему страны Восточной Европы готовы принимать украинских мигрантов

Прага не станет принимать беженцев из Африки и с Ближнего Востока, поскольку в стране очень много мигрантов с Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В октябре прошлого года под таким же предлогом Польша отказалась размещать беженцев на своей территории. В обоих случаях речь идёт о трудовой миграции украинцев: они не просят убежища и далеко не всегда оформляют вид на жительство, периодически возвращаясь на родину. Более того, эксперты отмечают, что жители Украины приносят огромную пользу экономикам этих государств. В то же время аналитики считают, что массовый отток рабочей силы с Украины может привести к ухудшению и без того плачевной ситуации внутри страны.

«Трудовые беженцы»

Во время встречи с главами правительств Италии и Мальты, на которой обсуждались вопросы нелегальной миграции, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна отказывается принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока, потому что в небольшой Чехии обосновалось уже больше 70 тыс. граждан Украины. «Чехия не примет ни одного беженца, который прибыл в Евросоюз по Средиземному морю, поскольку принимает людей с Украины», — цитирует Андрея Бабиша Radio Praha.

Чехия — не единственная страна, которая отказывается принимать беженцев. В октябре 2017 года о нежелании видеть на своей территории представителей Африки и Ближнего Востока заявила Польша. Тогда министр внутренних дел Мариуш Блащак также сослался на большое количество украинцев, наводнивших страну. По его данным, на тот момент в Польше находилось больше 1 млн граждан Украины, часть из которых — трудовые мигранты, а часть — те, кто бежал от войны и экономического кризиса. Впрочем, Польшу такое положение дел вполне устраивает, потому что, по словам Блащака, «в отличие от мусульман украинцы очень хорошо интегрировались».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Reuters

© Francois Lenoir

Венгрия и Словакия тоже отказались от приёма беженцев. Так, в интервью немецкому изданию Bild в январе 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Разница в том, что вы хотели мигрантов, а мы нет». По его мнению, Венгрия и так делает свою работу, охраняя внешнюю границу Евросоюза с Сербией. «Начиная с 2015 года это обошлось нам в дополнительный миллиард евро — от Брюсселя мы не получили на это ни цента», — пояснил Орбан, добавив, что рассматривает прибывающих с Ближнего Востока людей не как мусульманских беженцев, а как «мусульманских захватчиков».

«Чтобы, например, добраться до Венгрии из Сирии, нужно пересечь четыре страны, каждая из которых не столь благополучна, как Германия, однако весьма стабильна. То есть для них речь идёт не о выживании — это доказывает, что это миграция по экономическим причинам и люди находятся в поисках лучшей жизни», — мотивировал свой отказ принимать беженцев венгерский премьер.

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За отказ принимать беженцев по квотам Еврокомиссия в декабре 2017 года подала иск в Европейский суд против Венгрии, Польши и Чехии. Обвинения против Словакии выдвинуты не были в связи с тем, что правительство этой страны всё же не приняло официального решения о прекращении приёма мигрантов и продолжает предлагать места в своих миграционных центрах.

В свою очередь, власти Украины считают, что страны Восточной Европы, прикрываясь украинцами, пытаются схитрить, называя трудовых мигрантов беженцами. По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, когда Польша, к примеру, приводит данные о миллионе беженцев с Украины, она искажает информацию. «Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время (за 2016—2017 годы. — RT) статус беженцев в Польше получили лишь 88 украинцев», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, одна из проблем отношений между Украиной и Польшей — это подмена понятий: работников в Польше называют трудовыми беженцами. Премьер-министр и народные депутаты Польши называют беженцами сотни тысяч украинцев, которые приехали в Польшу работать, учиться и творчески развиваться, заявил Дещица. «Они несправедливо используют эту проблематику в ходе дискуссии с Европейской комиссией, чтобы не принимать беженцев из других стран», — подчеркнул он.

«Украинское прикрытие» выгодно и Чехии. Как отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, такая позиция является для Чехии удобной по целому ряду причин, но главная из них — опасение, что беженцы с Востока дестабилизируют обстановку в стране.

«Образованные славяноязычные трудовые мигранты гораздо интереснее для Восточной Европы, особенно для такого небольшого государства, как Чехия. Кроме того, чешский и украинский языки достаточно схожи, языковой барьер не такой высокий, как в случае с беженцами с Востока. И в целом жители Украины как представители христианской западной культуры гораздо ближе чешскому населению», — прокомментировал Денисов.

Мигранты и беженцы у канала Сен-Дени, Париж, Франция, 2018

AFP

© Gerard Julien

Подобной точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. В разговоре с RT он отметил, что жители Африки и Азии вызывают страх не только у чехов, но и у многих жителей Центральной Европы. «Европейцы видят, во что превратились Берлин, Лондон, Париж, и опасаются такой судьбы для своих городов. Украинцы, люди с христианскими ценностями и схожей культурой, гораздо ближе жителям Восточной Европы», — подчеркнул Неменский.

Источник RT в Киевском международном институте социологии отметил, что украинцы также являются «спасательным кругом» для экономики стран Восточной Европы.

«Польское правительство не скрывает, что им необходимо не менее пяти миллионов рабочих рук. Из стран Балтии выехала треть населения на заработки, дефицит персонала наблюдается и в Чехии. Поэтому все эти страны с радостью принимают украинцев, которые славятся своим трудолюбием и похожи на местное население», — говорит собеседник RT. Он также добавил, что украинцы сейчас поднимают экономику соседних стран, но не своей.

Для Варшавы «заробитчане» экономически выгодны, так как они с радостью занимают любые свободные рабочие места, рассказал в интервью RT Денис Денисов. «Уже давно известна такая шутка: «Все польские сантехники давно перебрались в Великобританию, и теперь Польша нашла новых — на Украине. К тому же жители Украины выезжают на сезонные заработки, пользуясь туристической визой. Поэтому европейским странам не нужно предоставлять им статус беженцев или вид на жительство и тратить на это бюджетные средства», — отметил Денисов.

Лидеры по миграции

На Украине нет официальной статистики по количеству граждан, уехавших в поисках лучшей жизни за границу. Но, по оценкам источника RT в украинском МИД, за последние четыре года страну покинули около пяти миллионов украинцев. «Некоторые из них периодически возвращаются, но затем, как правило, уезжают снова. Только единицы возвращаются на Украину и ищут работу внутри страны», — говорит он.

«Наша власть не ценит украинских специалистов, не обеспечивает работой, ставит в унизительное положение, вынуждая буквально выпрашивать пособие по безработице», — пишет в своей колонке на «РБК-Украина» лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, согласно данным Госслужбы занятости, 47% безработных на Украине имеют высшее образование.

Киев, Украина 31 августа 2016

Reuters

© Gleb Garanich

«Власть фактически выгоняет с Украины самых лучших, самых образованных, самых трудолюбивых. Скоро у нас не останется врачей, чтобы лечить, учителей — чтобы учить, инженеров — чтобы внедрять инновации, не останется даже водителей, чтобы водить общественный транспорт. При этом правительство просто игнорирует их. Всё, что они встречают в кабинетах чиновников, — это пренебрежение и пустые обещания», — считает политик.

Чаще всего украинцы едут в Польшу. По данным польского правительства, в прошлом году страна оформила 1,7 млн разрешений на работу для украинцев, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году планируется выдать около трёх миллионов разрешений.

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И это без учёта тех, кто работает на сезонных работах — сборе урожая. «Украинцев на польских заводах и фабриках, на сельскохозяйственных полях очень много, практически все — наши соотечественники, за исключением руководства. Руководители — поляки», — рассказал RT львовянин Кирилл Криштафович, который уже год живёт и работает в Польше.

Чешское правительство в 2017 году выдало около семи тысяч квот на работу для граждан Украины, что в два раза больше по сравнению с 2016 годом. Всего же, по подсчётам украинского МИД, в этой стране трудится уже около 300 тыс. украинцев. Большая часть из них работает нелегально.

Житель Ужгорода Иван Олешкив уже один раз в этом году работал по контракту в Чехии, занимался строительством жилого дома. «Заработная плата составила $1 тыс. в месяц за работу электрика на стройке в Чехии. Условия были хорошими — бесплатные обеды и проживание в общежитии, хорошее отношение со стороны начальства. Это огромные деньги для Западной Украины, поэтому я намерен через месяц снова заключить контракт и поехать на заработки. Моя семья уже ни в чём не нуждается», — поделился он с RT. Олешкив говорит, что на заработки за границу в этом году поехали все его знакомые и соседи, потому что на Украине он может рассчитывать не больше чем на $400 в месяц за тот же объём работы.

В этом году украинцы стали лидерами по миграции и в Прибалтике. По информации департамента миграции при МВД Литвы, на 1 июля в стране проживало 15,3 тыс. украинцев, что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно в страну приезжают украинские IT-специалисты, которые на родине сталкиваются с постоянными проверками со стороны СБУ. В Вильнюсе же им создают все условия для работы, вплоть до оформления вида на жительство по упрощённой процедуре.

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«Сейчас к конкуренции за украинских трудовых мигрантов подключились и балтийские республики, так как им тоже выгодна дешёвая рабочая сила. Однако как долго продлится эта тенденция, трудно сказать. Пока можно говорить о востребованности украинских нелегалов только в обозримом будущем», — сказал Олег Неменский.

О том, что Украина проигрывает в борьбе за персонал, рассказала RT и директор крупного киевского кадрового агентства. «Найти специалиста на вакансию маркетолога, менеджера по продажам или строителя — тот ещё квест. Хоть это и рядовые сотрудники, но желающих работать просто нет. Соискатели откликаются только на вакансии за рубежом», — говорит она.

«Для Украины вся эта ситуация — огромные потери человеческого, интеллектуального капитала и, как следствие, потери в экономике. Так как трудовые мигранты и беженцы не платят налоги на Украине, каждый год всё острее будет становиться проблема пенсионного обеспечения, а отсутствие квалифицированных специалистов в будущем обязательно скажется на промышленном производстве государства. Поэтому с учётом всех факторов можно прогнозировать, что Украина будет и далее скатываться в зависимость от мировых сверхдержав», — подвёл итог Денис Денисов.