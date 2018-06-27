Климкин: в Венгрии осознали, что Украина не будет менять закон об образовании

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Венгрии после переговоров министров двух стран осознали, что украинские власти не намерены вносить изменения в закон об образовании.
Климкин: в Венгрии осознали, что Украина не будет менять закон об образовании
  • © Str
  • globallookpress.com

Об этом он написал в колонке в издании «Европейская правда».

«Похоже, наши венгерские партнёры наконец осознали, что закон меняться не будет. Теперь же стороны направили усилия на поиск компромиссов по поводу того, как он будет выполняться», — написал министр.

По его словам, Украина не намерена дискриминировать венгерскую общину в Закарпатской области.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил украинские власти оставить венгров в покое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить