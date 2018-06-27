Климкин: в Венгрии осознали, что Украина не будет менять закон об образовании
- © Str
- globallookpress.com
Об этом он написал в колонке в издании «Европейская правда».
«Похоже, наши венгерские партнёры наконец осознали, что закон меняться не будет. Теперь же стороны направили усилия на поиск компромиссов по поводу того, как он будет выполняться», — написал министр.
По его словам, Украина не намерена дискриминировать венгерскую общину в Закарпатской области.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил украинские власти оставить венгров в покое.