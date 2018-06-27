Климкин: в Венгрии осознали, что Украина не будет менять закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Венгрии после переговоров министров двух стран осознали, что украинские власти не намерены вносить изменения в закон об образовании.

Об этом он написал в колонке в издании «Европейская правда».

«Похоже, наши венгерские партнёры наконец осознали, что закон меняться не будет. Теперь же стороны направили усилия на поиск компромиссов по поводу того, как он будет выполняться», — написал министр.

По его словам, Украина не намерена дискриминировать венгерскую общину в Закарпатской области.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил украинские власти оставить венгров в покое.