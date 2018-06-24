Глава МИД Венгрии попросил Украину «оставить венгров в покое»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил украинские власти оставить венгров в покое.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров», — заявил Сийярто.

Он выразил надежду на восстановление отношений Венгрии и Украины до уровня, на котором они находились до принятия закона об образовании в сентябре 2017 года.

Сийярто заявил, что не понимает беспокойства украинской стороны по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры.

«Оставьте венгров в покое», — заявил Сийярто.

Венгерский министр отметил, что его страна была самым последовательным сторонником введения безвизового режима между ЕС и Украиной, а также выразил надежду на дальнейшие переговоры по закону об образовании в июле.

Ранее главы МИД Украины и Венгрии провели консультации по закону об образовании.

В украинском МИД также отмечали, что рассчитывают на поддержку США в конфликте с Венгрией.

В апреле в Киеве заявили, что не намерены идти на уступки Будапешту по языковой норме закона об образовании.