Главы МИД Украины и Венгрии начали консультации по закону об образовании

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Венгрии Петер Сийярто в Закарпатье проводят консультации по реализации украинского закона об образовании.
Главы МИД Украины и Венгрии начали консультации по закону об образовании
  • © Emmanuele Contini
  • globallookpress.com

Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.

«Начали украинско-венгерские консультации на уровне министров иностранных дел и министров образования по реализации нашего закона об образовании», — сообщил Климкин. 

По его словам, каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя дома в любом уголке Украины.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о том, что ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании.

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