Главы МИД Украины и Венгрии начали консультации по закону об образовании
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- globallookpress.com
Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.
«Начали украинско-венгерские консультации на уровне министров иностранных дел и министров образования по реализации нашего закона об образовании», — сообщил Климкин.
По его словам, каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя дома в любом уголке Украины.
Ранее МИД России опубликовал сообщение о том, что ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании.