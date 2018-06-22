Главы МИД Украины и Венгрии начали консультации по закону об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Венгрии Петер Сийярто в Закарпатье проводят консультации по реализации украинского закона об образовании.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.

«Начали украинско-венгерские консультации на уровне министров иностранных дел и министров образования по реализации нашего закона об образовании», — сообщил Климкин.

По его словам, каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя дома в любом уголке Украины.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о том, что ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании.