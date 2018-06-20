МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании
- РИА Новости
В ведомстве призвали Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной комиссии в отношении документа, нарушающего права языковых меньшинств, проживающих в стране.
«Ожидаем проведения отдельных всеобъемлющих и эффективных консультаций по формату реализации статьи 7 закона, как это рекомендуется международными наблюдателями», — говорится в сообщении.
Ранее Совет Европы призвал Киев соблюдать рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании» в соответствии с правовыми нормами.