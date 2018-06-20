МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании

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Москва ожидает проведения всеобъемлющих консультаций по украинскому закону «Об образовании», и в частности статье 7 (язык образования). Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании
  • РИА Новости

В ведомстве призвали Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной комиссии в отношении документа, нарушающего права языковых меньшинств, проживающих в стране.

«Ожидаем проведения отдельных всеобъемлющих и эффективных консультаций по формату реализации статьи 7 закона, как это рекомендуется международными наблюдателями», — говорится в сообщении.

Ранее Совет Европы призвал Киев  соблюдать рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании» в соответствии с правовыми нормами.

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