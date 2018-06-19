В Совете Европы призвали власти Украины соблюдать рекомендации по закону об образовании
С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
«Следует продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону «Об образовании». Они должны осуществляться на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, включающего представителей национальных меньшинств», — цитирует Ягланда ТАСС.
Он добавил, что «необходимо, чтобы результат соответствовал правовым нормам».
Ранее власти Украины начали консультации с венгерской общиной по закону об образовании.