В Совете Европы призвали власти Украины соблюдать рекомендации по закону об образовании

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Совет Европы призвал украинские власти соблюдать рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании» в соответствии с правовыми нормами.

С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

«Следует продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону «Об образовании». Они должны осуществляться на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, включающего представителей национальных меньшинств», — цитирует Ягланда ТАСС.

Он добавил, что «необходимо, чтобы результат соответствовал правовым нормам».

Ранее власти Украины начали консультации с венгерской общиной по закону об образовании.

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