Власти Украины начали консультации с венгерской общиной по закону об образовании

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Украинские власти начали конструктивные переговоры с венгерской общиной, проживающей в стране, относительно закона «Об образовании». Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Власти Украины начали консультации с венгерской общиной по закону об образовании
  • © Reuters

«МОН и венгерская община будут совместно работать над разработкой госстандартов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона «Об общем среднем образовании», — говорится в сообщении

Отмечается, что это обсуждалось во время встречи главы министерства Лилии Гриневич и представителей венгерской общины. 

«Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решениях», — сказала Гриневич.

Ранее МИД Венгрии предложил Киеву создать межправительственную группу по закону об образовании.

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