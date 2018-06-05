Власти Украины начали консультации с венгерской общиной по закону об образовании

Украинские власти начали конструктивные переговоры с венгерской общиной, проживающей в стране, относительно закона «Об образовании». Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки (МОН) Украины.

«МОН и венгерская община будут совместно работать над разработкой госстандартов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона «Об общем среднем образовании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это обсуждалось во время встречи главы министерства Лилии Гриневич и представителей венгерской общины.

«Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решениях», — сказала Гриневич.

Ранее МИД Венгрии предложил Киеву создать межправительственную группу по закону об образовании.