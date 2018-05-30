МИД Венгрии предложил Украине создать межправительственную группу по закону об образовании
«Венгрия призывает к созданию рабочей группы с участием руководителей МИД и министерств образования, а также представителей венгерского меньшинства на Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии», — сказал он.
Сийярто напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины консультироваться с нацменьшинствами и воздерживаться от нарушения их прав.
«Венгрия не заинтересована в споре, и, наконец, нашла выход из этой ситуации, которая наносит вред всем участникам», — сказал глава МИД Венгрии.
Ранее в МИД Польши предложили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу вмешаться в спор Украины и Венгрии.