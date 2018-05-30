МИД Венгрии предложил Украине создать межправительственную группу по закону об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании». Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.

«Венгрия призывает к созданию рабочей группы с участием руководителей МИД и министерств образования, а также представителей венгерского меньшинства на Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии», — сказал он.

Сийярто напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины консультироваться с нацменьшинствами и воздерживаться от нарушения их прав.

«Венгрия не заинтересована в споре, и, наконец, нашла выход из этой ситуации, которая наносит вред всем участникам», — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее в МИД Польши предложили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу вмешаться в спор Украины и Венгрии.