В МИД Украины намерены попросить США о посредничестве в диалоге с Венгрией

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев «вряд ли» сможет наладить отношения с Венгрией без посредничества США. Об этом она сказала в эфире украинского «5 канала».

Она прокомментировала информацию о том, что Будапешт продолжает блокировать заседания комиссии Украина — НАТО, несмотря на реакцию стран НАТО и ЕС.

«В этой плоскости помощь США существенная, особенно в том, что касается диалога с венграми. Без посредничества мы вряд ли сможем снять блокаду», — сказала она.

По её словам, 22 июня состоится совместная встреча министром иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы об отношениях между двумя странами.

Ранее Киев начал консультации с венгерской общиной на Украине по закону об образовании.