В Закарпатье венгерский паспорт получил украинский пограничник

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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что резонансное видео, на котором украинцы в Берегове получают венгерские паспорта, в интернет выложил действующий сотрудник Госпогранслужбы Украины. Он же стал и одним из обладателей паспорта.
В Закарпатье венгерский паспорт получил украинский пограничник
  • © Walter Bibikow/Danita Delimont
  • globallookpress.com

«Кстати, тот, кто выложил видео, — это действующий пограничник нашей пограничной службы, который давал присягу и всё это записал. С какой целью он это выложил — пусть с ним разбирается ГПСУ и их служба внутренней безопасности», — приводит «112 Украина» слова Москаля.

Москаль не исключил того, что автор видео являлся своеобразным «агентом».

Ранее было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегове.

Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

26 сентября в Киеве возле здания МИД Украины проходит акция протеста националистов, которые требуют выслать из страны консула Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов украинцам в Берегове.

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