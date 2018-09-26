Украинские националисты потребовали выслать из страны консула Венгрии

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В Киеве возле здания МИД Украины проходит акция протеста националистов, которые требуют выслать из страны консула Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов украинцам в Берегове.
Украинские националисты потребовали выслать из страны консула Венгрии
  • РИА Новости

Трансляцию акции ведёт УНН.

Организаторы акции заявили, что украинский МИД должен жёстко отреагировать на ситуацию в Берегове.

«Консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны», — заявил один из организаторов. 

Участники акции назвали Венгрию «страной-агрессором на дипломатическом уровне».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.

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