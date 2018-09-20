СМИ рассказали о грядущих проблемах работающих за рубежом украинцев

Украинские СМИ рассказали, какие проблемы ждут в будущем граждан Украины, которые работают в других странах.

Как указывается в материале «Обозревателя», украинские трудовые мигранты, работая в других странах, теряют возможность получать пенсии, субсидии, пособия по безработице, а также могут столкнуться с проблемами при оформлении кредита в банке.

Издание, ссылаясь на специалиста Института демографии и социальных исследований Лидию Ткаченко, утверждает, что трудящихся за рубежом украинцев также ждут проблемы в семье из-за долгого отсутствия дома и даже полное разрушение брака.

Автор статьи добавляет, что работающим в других странах гражданам Украины также угрожают психологические проблемы, так как даже в богатых странах, как правило, украинцы являются лишь низкооплачиваемыми рабочими, выполняющими самые тяжёлые задания, что накладывает отпечаток на их психику.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил заявление Климкина.