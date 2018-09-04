Эксперт прокомментировал заявление Климкина о катастрофической миграции украинцев

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Анастасия Румянцева
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о катастрофической миграции украинцев
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«По разным оценкам, с 2014 года Украину оставили от 3 млн до 7 млн граждан, 90% — это люди трудоспособного возраста. Основная масса выезжающих — это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Ключевыми причинами такого процесса стали тяжелейшая экономическая ситуация в стране и стремительная деиндустриализация, которая привела к массовому закрытию промышленных предприятий и сокращению предложений по трудоустройству для квалифицированного персонала», — отметил Бортник.

По словам эксперта, тенденция будет продолжаться, поскольку, по оценкам ООН, Украина является одной из лидирующих по оттоку населения стран.

«К 2030—2040-м годам численность населения может упасть ещё как минимум на 10—15%. Ключевыми странами, куда едут украинцы, являются Польша, Россия, Венгрия, а также Испания, Италия и Португалия. Опасность процесса заключается не только в депопуляции и критической смене баланса между людьми пенсионного возраста и людьми работающими, но и в том, что в перспективе украинскую экономику будет некому восстанавливать», — заключил Бортник.

Ранее Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

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