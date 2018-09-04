Экс-депутат Рады оценил слова Климкина о катастрофической миграции украинцев

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

«Даже украинские чиновники признают, что это катастрофа. Миллион украинцев самого трудоспособного возраста вместо того, чтобы трудиться на благо Украины, работают в Польше, Чехии, Германии, России», — заявил Олейник.

По его словам, трудовые мигранты пересылают какие-то суммы на Украину, но в любом случае это убивает экономическую основу любого государства, так как уходят наиболее ценные кадры.

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с Nation News сказал, что остановить отток нельзя, но на данный момент это Киеву скорее выгодно.

«Уезжающие снижают протестную активность и переводят на Украину деньги, таким образом поддерживают хоть как-то свою экономику», — пояснил он.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление Климкина.