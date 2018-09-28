В МИД Венгрии оценили предоставление украинцам венгерского гражданства

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал факты выдачи венгерских паспортов ряду граждан Украины.

По его словам, подобными действиями Венгрия не нарушает никакие международные нормы.

«Двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии. Существуют определённые юридические требования и условия, которым необходимо соответствовать, чтобы стать гражданином Венгрии, но в этом нет ничего необычного», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на территории Украины живут венгры, «которые соответствуют критериям, определённым венгерским законодательством», а потому имеют полное право на получение гражданства Венгрии и соответствующего паспорта.

«Вся деятельность наших дипломатических представительств на территории Украины и многих других стран полностью соответствует национальному законодательству Венгрии и нормам международного права», — добавил министр.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят их не сообщать об этом украинским властям.

В связи с этим глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина намерена в ближайшее время выслать венгерского консула, если Венгрия сама его не отзовёт. Министр иностранных дел Венгрии заявил о готовности к зеркальным мерам.