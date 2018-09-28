В МИД Венгрии оценили предоставление украинцам венгерского гражданства

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал факты выдачи венгерских паспортов ряду граждан Украины.
В МИД Венгрии оценили предоставление украинцам венгерского гражданства
  • Reuters

По его словам, подобными действиями Венгрия не нарушает никакие международные нормы.

«Двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии. Существуют определённые юридические требования и условия, которым необходимо соответствовать, чтобы стать гражданином Венгрии, но в этом нет ничего необычного», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на территории Украины живут венгры, «которые соответствуют критериям, определённым венгерским законодательством», а потому имеют полное право на получение гражданства Венгрии и соответствующего паспорта.

«Вся деятельность наших дипломатических представительств на территории Украины и многих других стран полностью соответствует национальному законодательству Венгрии и нормам международного права», — добавил министр.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят их не сообщать об этом украинским властям. 

В связи с этим глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина намерена в ближайшее время выслать венгерского консула, если Венгрия сама его не отзовёт. Министр иностранных дел Венгрии заявил о готовности к зеркальным мерам.

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