Глава МИД Венгрии заявил о готовности выслать консула Украины

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова Закарпатской области.
Глава МИД Венгрии заявил о готовности выслать консула Украины
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, глава МИД Украины Павел Климкин на полях Генеральной Ассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула в связи с появлением в интернете видео с выдачей жителям Закарпатья венгерских паспортов, на что получил отрицательный ответ. После этого Климкин пригрозил ему высылкой консула Венгрии.

«Я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство. Тогда он сказал, что украинская сторона его выдворит. Я ответил: «Хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии», — указал Сийярто.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело.

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