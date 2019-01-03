«Лишили миллионы людей права голосовать»: почему украинские власти закрыли избирательные участки на территории России

Украинские власти закрыли избирательные участки на территории России из «соображений безопасности». Об этом заявил глава МИД страны Павел Климкин, отметив, что украинцы «оказались бы под колпаком ФСБ», если бы проголосовали в РФ. Представитель партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что уже обжаловал это решение правительства в Конституционном суде. Между тем в Госдуме предположили, что украинцы, проживающие и работающие в России, не станут отдавать свой голос за Петра Порошенко, поэтому действующая власть пытается лишить их возможности принять участие в выборах.

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение закрыть все избирательные участки на территории Российской Федерации, поскольку власти страны якобы опасаются за безопасность своих граждан. Об этом написал в своей колонке на сайте интернет-издания «Украинская правда» министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Главный мотив, которым обусловлено закрытие участков в России, — это, безусловно, безопасность», — заявил дипломат.

По его словам, руководство Украины не может гарантировать, что в день выборов «не будет опасных провокаций». Также власти государства опасаются, что люди, которые, несмотря на «административное и пропагандистское давление», могли прийти на избирательные участки на территории России или же войти в состав избирательных комиссий, могут якобы стать мишенью для российских спецслужб.

«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будут участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — добавил глава МИД Украины.

Климкин также отметил, что проживающие в РФ на постоянной основе граждане Украины (сам глава украинского МИД в октябре 2018 года говорил, что их около трёх миллионов) могут проголосовать в посольствах страны в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Кроме того, были ликвидированы все пять заграничных избирательных участков, созданных в 2012 году на постоянной основе в России. Они располагались в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске. О намерении обжаловать это решение ЦИК заявил депутат Верховной рады, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Закрытие участков — это антиконституционное преступное действие. Я подал документы в суд. Поверьте, если Конституционный суд Украины не отменит это решение, они сядут потом, после выборов... Они лишили миллионы людей права голосовать. Это преступление», — уточнил он в эфире телеканала «112 Украина» в четверг, 3 января.

Нардеп также заявил, что не может поверить тому, что «в такой великой стране, как Украина», есть глава МИД, который «несёт такие глупости».

«Он говорит, что во время войны не можем там голосовать. Почему вы торгуете с Россией каждый день? Наша торговля увеличивается ежемесячно», — пояснил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, что в последний день 2018 года на Украине стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства, которая продлится до 00:00 29 марта 2019 года.

Первым зарегистрированным участником президентской гонки стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. Кроме того, по данным СМИ, документы в ЦИК подали: бывший глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, правозащитник Владимир Ратуш, глава Социал-демократической партии Украины Сергей Каплин и председатель Аграрной партии Виталий Скоцик.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

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© Gleb Garanich

«Очевидно, что работающие в РФ украинцы голосовать за Порошенко не будут»

Решение о закрытии избирательных участков в России — вопиющее нарушение норм демократии, избирательного права и прав человека. Такое мнение в беседе с RT высказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта. По его мнению, за этим шагом стоит геополитический расчёт.

«Любые контакты с Россией на Украине сейчас не одобряются. Хотя денежные поступления в страну от украинцев, работающих в России, весьма существенные. Но это неважно — чем хуже, тем лучше, с Россией связи надо рвать. Украинцы, работающие в России, видят российскую реальность и нормальное к себе отношение и понимают, что Россия не является каким-то агрессивным, нападающим государством, — сказал эксперт. — Поэтому то, как они будут голосовать, может не совпасть с интересами правящей элиты Украины. Вот у этих людей и хотят отсечь возможность участия в выборах», — подчеркнул он.

Как полагает политолог, Киеву неважно, кто и что по этому поводу может подумать или сказать.

«Ведь всё, что делает Украина, Запад одобряет. Да, будет небольшой шум, но никакой отмены этого решения не последует. А те украинцы, которые работают в западных странах, воспринимаются как более лояльные к действующему режиму. Мы видим здесь предвыборную борьбу. А в целом это продолжение курса на разрыв отношений с Россией любой ценой», — пояснил Почта.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что истинной причиной закрытия избирательных участков является опасение Петра Порошенко проиграть президентские выборы.

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«Очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации, у них здесь постоянное место работы. При этом они находятся в свободном информационном поле, то есть не лишены сообщений о реальной деятельности Порошенко и его команды. Поэтому их тяжелее зомбировать, и они, очевидно, за действующего президента голосовать не будут. Видимо, в этом и заключаются опасения», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, предпринятые со стороны ЦИК Украины действия являются прямым нарушением прав человека.

«Задача любой государственной власти — обеспечить как можно большую явку на выборах и привлечь как можно больше избирателей, тем самым повышая законность выборов. А если ставятся искусственные барьеры, то это не только нарушает их права, но и лишает избранную власть легитимности», — пояснил Морозов.

Добавим, что в четверг, 3 января, на сайте украинского центра «Социальный мониторинг» представили результаты опроса о симпатиях украинских избирателей на предстоящих 31 марта 2019 года президентских выборах.

Лидирует в списке лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4%. Далее следуют шоумен Владимир Зеленский, объявивший об участии в выборах в новогоднюю ночь, — 10,8%, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (8,5%), руководитель фракции «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,1%). Замыкает пятёрку действующий лидер страны Пётр Порошенко (7,7%).

При этом украинский президент возглавляет с большим отрывом так называемый антирейтинг. За него «никогда бы не проголосовали» 51,9% опрошенных, за Тимошенко — 28,9% респондентов.