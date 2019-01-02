Депутат Рады обжалует ликвидацию украинских избирательных участков в России

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Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович намерен обжаловать в судебном порядке решение о ликвидации украинских избирательных участков на территории России.

По его словам, в России находятся «сотни тысяч» украинцев.

«И вот власть лишает их права голоса. Это неконституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение», — написал Рабинович в Facebook.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. 

31 декабря на Украине официально стартовала избирательная кампания по выборам главы государства.

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