Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине

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Украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.
Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине
  • Reuters

Как передаёт УНИАН, самый высокий антирейтинг у Порошенко, за которого никогда не проголосовали бы 51,9% опрошенных.

За ним идёт лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За неё не стали бы голосовать 28,9%, за представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 24,8%, за председателя Радикальной партии Олега Ляшко — 22,8%.

Если бы выборы главы государства прошли на следующей неделе, уровень поддержки был бы таким: Тимошенко — 13,4%, шоумен Владимир Зеленский — 10,8%, Бойко — 8,5%, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, Порошенко — 7,7%.

Опрос проводился с 16 по 22 декабря, в нём приняли участие 2045 респондентов.

Ранее проведённый опрос показал, что большинство украинцев недовольны работой Порошенко

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