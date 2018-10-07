«Люди кормят свои семьи»: в Госдуме РФ ответили на призывы украинских властей не ездить на заработки в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников «двадцать раз подумать» перед тем, как отправиться в Россию на заработки. По его словам, такие поездки «не могут быть безопасными». Ранее киевские власти неоднократно поднимали вопрос о возможном закрытии железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Кроме того, Климкин не исключил введение уголовной ответственности за двойное гражданство с РФ. В Госдуме России отметили, что украинцы ищут работу в России в связи с тяжёлой экономической ситуацией в своей стране и именно они пострадают от подобных инициатив Киева.

Украинцы едут в Россию по причине стагнации собственной экономики. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя призыв главы МИД Украины Павла Климкина отказаться от поездок в Россию на заработки.

«На Украине нет работы. Там полная стагнация экономики, закрываются последние предприятия. Люди, которые работают на территории России, кормят свои семьи, вкладывают заработанные деньги в экономику Украины. Только сумасшедший может сказать: «Давайте не будем ездить в Россию», — сказал депутат в разговоре с RT.

По его словам, граждане Украины продолжат ездить в Россию на заработки, потому что им в этой стране «комфортно работать».

Ранее Климкин заявил, что украинским гражданам следует «двадцать раз подумать», прежде чем отправиться на заработки в Россию. Он отметил, что поездки в соседнюю страну «не могут быть безопасными».

«Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации», — сказал Климкин в эфире «UA: Харьков».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT заметил, что украинские власти вновь подтвердили свой «антинародный характер».

«Ведь украинцы едут на заработки в Россию не от хорошей жизни. Если бы у них были нормальные рабочие места высокооплачиваемые на Украине, то никто бы и не поехал в Россию», — сказал депутат.

С ним согласился экономист и политолог Александр Дудчак. По его мнению, украинские граждане остались бы дома, если бы украинское правительство обеспечило их работой. Он также считает, что от возможного закрытия границ или сообщения между странами пострадает в первую очередь сама Украина.

Сам Климкин заявил, что перекрытие границы — это вопрос, который украинские власти «должны обсуждать». Ранее о возможном закрытии железнодорожного и автобусного сообщения между странами неоднократно говорил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его мнению, такой шаг позволит использовать поезда для обеспечения «неудовлетворённого внутреннего спроса на железнодорожные перевозки».

Консульский вопрос

При этом Климкин утверждает, что в России на постоянной основе находятся порядка 3 млн украинцев, в отношении которых якобы периодически совершаются «провокационные действия». В этой связи он исключил возможность закрытия российских консульств на территории соседнего государства.

«Если мы уберём здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства», — пояснил дипломат.

Как отметил Водолацкий, все российские консульства на Украине блокируются националистами, в связи с чем соотечественники боятся посещать здания дипмиссии.

«Это главный вопрос. Разное отношение к работе консульств и работе с соотечественниками. Климкин лукавит, потому что граждане Украине живут на территории Российской Федерации комфортно, а наших соотечественников на Украине постоянно преследуют за знание русского языка, они не могут прийти в консульство», — напомнил депутат.

Украинские активисты неоднократно совершали нападения на российские консульства. 18 марта многие проживающие на Украине россияне не смогли проголосовать на выборах президента РФ: здания консульств были оцеплены полицией и окружены радикалами.

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Преследование за двойное гражданство

В ходе интервью Климкин также заявил о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с РФ. При этом он исключил потенциальное наказание людей, имеющих паспорта Венгрии и Румынии.

«У множества этнических венгров и румын есть двойное гражданство. Если мы сейчас введём для всех уголовную ответственность — они что, все по определению преступники? Но в отношении России и приобретения российского гражданства я абсолютно готов такую ​​возможность рассматривать», — отметил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что выступает категорически против любых инициатив о легализации двойного гражданства с Россией. «Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — подчеркнул украинский министр.

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По словам Водолацкого, подобные намерения противоречат демократическим нормам, и международные институты должны на это реагировать

«О каком вхождении в Евросоюз можно говорить, если диктатура насилия преобладает над диктатурой права», — заметил парламентарий.

Украинцы вынуждены оформлять второе гражданство, потому что им тяжело легализоваться в России в качестве иностранных рабочих, считает Морозов.

«И если господин Климкин собирается лишить их этого права, то это свидетельствует просто о том, что Киев в очередной раз действует против собственного народа», — добавил депутат.

Ранее Климкин заявил о необходимости проведения основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства. Подобная реакция последовала из-за ситуации с выдачей паспортов Венгрии лицам, проживающим на территории Закарпатской области Украины. При этом украинский дипломат возложил на Москву ответственность за создание венгерско-украинской напряжённости.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт не нарушает никакие международные нормы. Он указал, что на украинской территории проживают венгры, «которые соответствуют критериям, определённым венгерским законодательством». По этой причини они имеют полное право на получение гражданства Венгрии и соответствующего паспорта.

«Двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии», — сказал Сийярто в интервью телеканалу «Россия 24».