Климкин не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией
- РИА Новости
По его словам, Украине необходим новый закон о гражданстве, при этом министр выступает категорически против легализации двойного гражданства с Россией.
«И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — сказал Климкин в эфире «UA: Харьков».
Ранее Климкин на фоне скандала с раздачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатье призвал обсудить вопрос двойного гражданства.