Климкин не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.
Климкин не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией
  • РИА Новости

По его словам, Украине необходим новый закон о гражданстве, при этом министр выступает категорически против легализации двойного гражданства с Россией.

«И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — сказал Климкин в эфире «UA: Харьков».

Ранее Климкин на фоне скандала с раздачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатье призвал обсудить вопрос двойного гражданства.

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