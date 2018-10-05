Климкин не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.

По его словам, Украине необходим новый закон о гражданстве, при этом министр выступает категорически против легализации двойного гражданства с Россией.

«И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — сказал Климкин в эфире «UA: Харьков».

Ранее Климкин на фоне скандала с раздачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатье призвал обсудить вопрос двойного гражданства.