Климкин призвал обсудить вопрос двойного гражданства
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«У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства», — написал Климкин в своей статье для «Европейской правды».
19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал эти сообщения.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.