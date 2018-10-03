Климкин призвал обсудить вопрос двойного гражданства

Глава МИД Украины Павел Климкин считает необходимым обсуждение вопроса о введении института двойного гражданства.

«У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства», — написал Климкин в своей статье для «Европейской правды».

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал эти сообщения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.