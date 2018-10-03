Климкин призвал обсудить вопрос двойного гражданства

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин считает необходимым обсуждение вопроса о введении института двойного гражданства.
Климкин призвал обсудить вопрос двойного гражданства
  • globallookpress.com

«У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства», — написал Климкин в своей статье для «Европейской правды».

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям. 

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал эти сообщения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить