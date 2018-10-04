Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку дипломата
- РИА Новости
«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам», — написал Климкин в Twitter.
Он отметил, что высланный украинский дипломат будет трудоустроен в представительстве МИД в Ужгороде.
4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.
В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште.