Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку дипломата

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал высылку Венгрией украинского консула неадекватной реакцией на аналогичные действия украинской стороны.

«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам», — написал Климкин в Twitter.

Он отметил, что высланный украинский дипломат будет трудоустроен в представительстве МИД в Ужгороде.

4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште.