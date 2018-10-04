Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку дипломата

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал высылку Венгрией украинского консула неадекватной реакцией на аналогичные действия украинской стороны.
Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку дипломата
  • РИА Новости

«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам», — написал Климкин в Twitter.

Он отметил, что высланный украинский дипломат будет трудоустроен в представительстве МИД в Ужгороде.

4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште

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