Венгрия высылает консула Украины
- РИА Новости
Как пишет Hvg.hu, Сийярто назвал данное решение пропорциональным ответом.
4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что консул Венгрии в Берегове в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать.
Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о предоставлении украинцам гражданства Венгрии.