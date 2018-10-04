Венгрия высылает консула Украины

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Венгрия высылает консула Украины
  • РИА Новости

Как пишет Hvg.hu, Сийярто назвал данное решение пропорциональным ответом.

4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что консул Венгрии в Берегове в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать.

Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о предоставлении украинцам гражданства Венгрии.

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