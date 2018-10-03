МИД Венгрии: консул в Берегове не нарушал законы Украины

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал выдачу венгерских паспортов на Украине и заявил, что консул Венгрии в городе Берегове в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать.
МИД Венгрии: консул в Берегове не нарушал законы Украины
  • Reuters

«Консул Венгрии в Берегове ничего плохого не сделал. Это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся на Украине, всё осуществляется по закону. Поэтому у меня нет причины отзывать консула из Берегова», — заявил Сийярто.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегова.

В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова.

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