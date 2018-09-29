Порошенко поддержал МИД Украины в вопросе венгерских паспортов

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Президент Украины Пётр Порошенко поддержал позицию украинского МИД в вопросе выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.
Порошенко поддержал МИД Украины в вопросе венгерских паспортов
  • ©president.gov.ua

«Я полностью разделяю каждую букву, сказанную МИД... Моя позиция как президента — я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были — на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина намерена в ближайшее время выслать венгерского консула, если Венгрия сама его не отзовёт.

Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предоставление украинцам гражданства Венгрии.

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