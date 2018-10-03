Украина направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегова

МИД Украины в четверг, 4 октября, направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегова. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Я предложил Сийярто его (консула. — RT) отозвать, так как у него есть такое дипломатическое право. А если этого не произойдёт (а я так понимаю, что этого не произойдёт, исходя из позиции венгерской стороны), то, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что консул должен закончить работу на Украине», — сказал Климкин.

В статье для «Европейской правды» глава МИД Украины написал, что в ближайшие дни консул Венгрии вернётся на родину.

«Его действия противоречат Венской конвенции о консульских сношениях, согласно которой консульское учреждение выполняет функции, «которые не запрещаются законами и правилами государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет возражений», — отметил Климкин.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поддержал позицию украинского МИД в вопросе выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова Закарпатской области.