Климкин обвинил Россию в создании напряжённости с венграми в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия виновата в создании напряжённости с венграми в Закарпатье.

«Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в стране в целом, для дестабилизации в Закарпатье… Действия России не в интересах венгров в Закарпатье и не в интересах Венгрии, мы должны это понимать», — сказал он.

Министр предостерёг всех «от наездов на венгров в Закарпатье».

«Наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жёстко и последовательно», — добавил дипломат.

Видеообращение Климкина опубликовано на его странице в Facebook.

Ранее в украинском МИД заявили, что если Венгрия не отзовёт своего консула с Украины, то Киев сам вышлет его.

21 сентября Климкин отметил, что консул Венгрии, который причастен к ситуации с раздачей украинцам венгерских паспортов, в любом случае вернётся на родину.