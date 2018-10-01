В МИД Украины пригрозили выслать из страны консула Венгрии

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Если Венгрия не отзовёт своего консула с Украины в ближайшее время, Киев сам вышлет дипломата из страны, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Украины пригрозили выслать из страны консула Венгрии
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

«Наша позиция остаётся неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегова, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула с Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой, если венгерская сторона его не отзовёт», — цитирует УНН пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его государство выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова Закарпатской области.

21 сентября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который причастен к ситуации с раздачей украинцам венгерских паспортов, в любом случае вернётся на родину.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям. 

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения.

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