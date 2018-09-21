Климкин заявил, что консулу Венгрии придётся вернуться на родину

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который причастен к ситуации с раздачей украинцам венгерских паспортов, в любом случае вернётся на родину.
Климкин заявил, что консулу Венгрии придётся вернуться на родину
  • © Flickr / NATO

Об этом он сообщил в эфире «Радио НВ».

«Всё очень просто: он возвращается, а как он возвращается — уже будем обсуждать», — заявил Климкин.

Он добавил, что «относительно консула есть две опции». Согласно первому варианту, венгерская сторона должна отозвать консула, «чётко осознавая, что он наделал», считает Климкин.

По словам министра, он готов предложить этот вариант своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

«Либо, если не захотят, он (консул. — RT), конечно, поедет в Будапешт или куда они его возьмут», — резюмировал глава МИД Украины. 

Ранее Климкин назвал неприемлемой ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине.

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