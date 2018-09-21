Климкин назвал неприемлемой ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал неприемлемой ситуацию с выдачей венгерских паспортов в стране, сообщает ТАСС.

«Проблема не только в раздаче гражданства. Вопрос в том, что венгерские консулы должны придерживаться Венской конвенции, (они. — RT) на нашей территории желают того, что не позволено с нашей стороны», — заявил Климкин.

По его словам, венгерские консулы якобы инструктируют, как пересекать украинско-венгерскую границу, а именно показывать на одной границе один паспорт, на другой — второй.

Ранее Климкин заявил, что планирует обсудить ситуацию с выдачей венгерских паспортов в Берегове с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Нью-Йорке.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.