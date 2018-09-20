МИД Венгрии осудил попытки «запугать» венгров на Украине
- Reuters
«Правительство (Венгрии) не позволит украинской администрации ещё больше усугубить положение закарпатских венгров и самым решительным образом осуждает попытки запугать их», — приводятся слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Как заявили в Будапеште, возражения Украины против двойного гражданства «не указывают на то, что Киев серьёзно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО».
Ранее СМИ сообщили, что в консульстве Венгрии в украинском Берегове гражданам Украины выдают венгерские паспорта с просьбой не информировать об этом киевские власти.