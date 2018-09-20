МИД Венгрии осудил попытки «запугать» венгров на Украине

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Венгрии осудило попытки украинских властей «запугать» проживающих в Закарпатской области Украины венгров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.
МИД Венгрии осудил попытки «запугать» венгров на Украине
  • Reuters

«Правительство (Венгрии) не позволит украинской администрации ещё больше усугубить положение закарпатских венгров и самым решительным образом осуждает попытки запугать их», — приводятся слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Как заявили в Будапеште, возражения Украины против двойного гражданства «не указывают на то, что Киев серьёзно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО».

Ранее СМИ сообщили, что в консульстве Венгрии в украинском Берегове гражданам Украины выдают венгерские паспорта с просьбой не информировать об этом киевские власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить