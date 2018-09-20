МИД Венгрии осудил попытки «запугать» венгров на Украине

Министерство иностранных дел Венгрии осудило попытки украинских властей «запугать» проживающих в Закарпатской области Украины венгров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

«Правительство (Венгрии) не позволит украинской администрации ещё больше усугубить положение закарпатских венгров и самым решительным образом осуждает попытки запугать их», — приводятся слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Как заявили в Будапеште, возражения Украины против двойного гражданства «не указывают на то, что Киев серьёзно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО».

Ранее СМИ сообщили, что в консульстве Венгрии в украинском Берегове гражданам Украины выдают венгерские паспорта с просьбой не информировать об этом киевские власти.