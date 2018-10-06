Климкин: закрытие консульств России на Украине приведёт к зеркальным мерам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что закрытие консульств России на Украине приведёт к зеркальным мерам.

«У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключённым... Если мы уберём здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — заявил Климкин в эфире «UA: Харьков».

По его словам, в России постоянно находятся почти 3 млн. граждан Украины.

Также он заявил, что готов рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.