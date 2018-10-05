Глава МИД Украины оценил работу биометрического контроля на границе с Россией

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что система биометрического контроля на границе с Россией работает эффективно.

«Она эффективна... Но я считаю, что этого мало, нам нужны дальнейшие шаги, в том числе и предварительный запрос российских граждан о том, что они едут на Украину», — сказал он в эфире телеканала «UA: Харков».

Климкин отметил, что полное перекрытие границы с Россией, включая отмену железнодорожного и автобусного сообщения, подлежит обсуждению.

«То, что нам нужно лучше контролировать границу и тех, кто пересекает границу, — это 100%, я с этим согласен. Что нам необходимо срочно перекрыть всю границу — это вопрос, который мы должны обсуждать», — сказал глава МИД.

Ранее Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией.

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