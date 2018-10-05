Глава МИД Украины оценил работу биометрического контроля на границе с Россией
«Она эффективна... Но я считаю, что этого мало, нам нужны дальнейшие шаги, в том числе и предварительный запрос российских граждан о том, что они едут на Украину», — сказал он в эфире телеканала «UA: Харков».
Климкин отметил, что полное перекрытие границы с Россией, включая отмену железнодорожного и автобусного сообщения, подлежит обсуждению.
«То, что нам нужно лучше контролировать границу и тех, кто пересекает границу, — это 100%, я с этим согласен. Что нам необходимо срочно перекрыть всю границу — это вопрос, который мы должны обсуждать», — сказал глава МИД.
Ранее Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией.