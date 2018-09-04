Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Комментируя предложение ввести визовый режим с Россией, он заявил, что украинским властям нужно контролировать «кто и каким образом пересекает границу».

«Для этого мы начали биометрию, для этого в будущем будет внедряться квази-разрешительная система, а потом механизм мониторинга кто и где передвигается», — сказал он.

Также Климкин отметил, что он «с самого начала говорил», что «Украине нужен биометрический визовый режим, поскольку просто ставить печати сотне тысяч людей — это не работает».

Ранее стало известно, что биометрический контроль на границе с Украиной с начала года прошли 240 тыс. россиян.