«На Украине априори виновата Россия»: Киев требует от Москвы, ЛНР и ДНР вернуть 30 тысяч «украденных» вагонов

Украина требует от России и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик вернуть 30 тыс. «украденных» вагонов. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, вагоны сейчас находятся на «оккупированных территориях». В Донбассе при этом напоминают об экономической и транспортной блокаде, которую Киев ввёл в отношении ДНР и ЛНР. В Госдуме подчеркнули, что поднятый в Раде вопрос должен обсуждаться исходя из ущерба, который ВСУ нанесли республикам Донбасса. Как считают в экспертном сообществе, Россию включили в этот спор потому, что в Киеве сложилась «универсальная формула» — обвинять в своих проблемах Москву.

Украина требует от России, а также от самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик вернуть 30 тыс. якобы «украденных» вагонов. С таким заявлением выступила заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко. Она добавила, что эта тема стала одной из ключевых в области экономики на переговорах в Минске. По мнению украинского политика, «кража вагонов» стала следствием «российской агрессии».

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«Я хочу напомнить об ужасном факте, что «российская агрессия» привела к краже у «Укрзалiзниця» (ПАО «Украинская железная дорога». — RT) более 30 тыс. вагонов, которые остались на оккупированной территории… Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны», — сказала она.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины и заявления об «агрессии РФ» несостоятельны. Так, 7 сентября об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать», — сказал он.

Геращенко подчеркнула, что 85 этих вагонов — «совершенно новые», они были куплены на средства, полученные в кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕРББ), по которому до сих пор производятся выплаты. Она утверждает, что на некоторых российских сайтах и ресурсах самопровозглашённых республик якобы есть предложения о покупке этих вагонов.

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — отметила она.

Россия упомянута в этом споре просто потому, что на Украине уже сложилось правило обвинять Москву в своих проблемах, убеждён заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Абсурд в том, что они требуют от России то, что делается на их территории. Это очень универсальная формула — сейчас в таких коллизиях на Украине априори виновата Россия», — заявил эксперт в беседе с RT.

Вопрос об украинских вагонах должен обсуждаться в комплексе с тем ущербом, который ВСУ нанесли самопровозглашённым республикам, отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

«Я считаю, что вообще все вопросы взаимных претензий, если они имеют место, надо рассматривать в каком-то комплексе. И, на мой взгляд, конечно, тот ущерб, который военные действия со стороны киевской власти нанесли ЛНР и ДНР, — это тоже огромные средства», — сказал он.

По мнению депутата, подобные претензии выдвигаются в связи с приближающимися президентскими выборами на Украине.

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© Sergii Kharchenko

«У них там выборные процессы в 2019 году, но думаю, они уже начались. Поэтому там много сейчас от религиозных до таких различных моментов, которые больше подходят для риторики, мобилизации своих электоральных схем», — подчеркнул он.

При этом представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник в беседе с RT напомнил о блокаде, которую украинские власти ввели в отношении жителей республик в начале 2017 года.

«На самом деле, любые требования, связанные с собственностью, Украина может принять только на себя. Я напомню, что в январе-феврале 2017 года украинская сторона ввела экономическую блокаду, то есть полностью заблокировала логистику, транспортное сообщение, заблокировала возможность взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, находящимися на территориях ДНР, ДНР и подконтрольной Киеву», — сказал он.

Как подчеркнул Мирошник, вопросы об этих вагонах периодически поднимаются на переговорах в Минске, однако всегда в рамках комплекса мер по снятию экономической блокады с Донбасса.

«Украина должна была снять экономическую блокаду. Это касалось не только вагонов, но и банковской системы, социальных выплат и так далее. То есть Украина не сделала ничего. В данном случае это как читать меню: здесь мне нравится, а здесь не нравится. Поэтому, к счастью для нас и к несчастью для госпожи Геращенко, соглашение — это не меню в ресторане, где можно выбирать только те пункты, которые ей понравились», — отметил он.

Сам вопрос о принадлежности этих вагонов достаточно спорный, убеждён Мирошник. Он подчеркнул, что обсуждение этих вопросов не должно быть основано на детальном обсуждении.

«Здесь должны договариваться субъекты о том, кому принадлежат эти вагоны, на каких правах, почему они оказались с той или с другой стороны. Это вопрос гораздо сложнее, чем экономическая блокада… Он требует детального обсуждения со сторонами. И не в формате ток-шоу, когда претензии летят друг к другу, а детально разбираться», — сказал представитель ЛНР.

При этом Мирошник считает, что по этому вопросу Киев может обратиться с иском в международные организации. «Украинская сторона крайне креативно подходит ко всем этим вопросам, поэтому ждать можно любых сумасбродных шагов. Точно спрогнозировать действия госпожи Геращенко, у которой семь пятниц на неделе и 84 заявления в день, крайне сложно», — заключил он.