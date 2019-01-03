Киев объяснил закрытие избирательных участков в России

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Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил вопросом безопасности закрытие Киевом избирательных участков на территории России.
Киев объяснил закрытие избирательных участков в России
  • Reuters

«Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, — это, безусловно, безопасность», — написал министр в своей колонке на сайте «Украинской правды».

По его словам, Украину беспокоит прежде всего безопасность своих граждан, которые, «несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы».

«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будет участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — заявил Климкин.

31 декабря стало известно, что ЦИК Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы в России. 

Позднее украинский депутат Вадим Рабинович заявил о намерении обжаловать в судебном порядке решение о ликвидации избирательных участков. 

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