Киев объяснил закрытие избирательных участков в России

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил вопросом безопасности закрытие Киевом избирательных участков на территории России.

«Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, — это, безусловно, безопасность», — написал министр в своей колонке на сайте «Украинской правды».

По его словам, Украину беспокоит прежде всего безопасность своих граждан, которые, «несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы».

«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будет участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — заявил Климкин.

31 декабря стало известно, что ЦИК Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы в России.

Позднее украинский депутат Вадим Рабинович заявил о намерении обжаловать в судебном порядке решение о ликвидации избирательных участков.