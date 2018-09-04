«Надеются на ответ»: глава МИД Украины призвал ввести биометрический визовый режим с Россией

Киев признал отток населения с Украины катастрофическим. Глава МИД страны Павел Климкин заявил, что в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Эксперты подчёркивают, что Украину покидают в основном люди в возрасте 20—40 лет. Согласно аналитикам, больше всего украинцев уезжают в Польшу, РФ и Венгрию. Такая тенденция не только ударит по социальному сектору, но и серьёзно затруднит восстановление экономики. При этом Климкин призвал ужесточить контроль на границе и ввести биометрический визовый режим с РФ. По оценке политологов, Киев может сознательно идти на такой шаг, чтобы спровоцировать Москву на ответные меры.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо решать вопрос миграции. По его мнению, в этой связи в стране сложилась «катастрофическая» ситуация.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.

Он также отметил, что, по оценке властей, «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится».

Глава МИД Украины Павел Климкин

Reuters

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По данным украинского министра, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины. Как отмечается, значительная часть жителей страны выезжает также на сезонные заработки в страны ЕС и потом возвращается, эта категория граждан нигде не учитывается. Например, много украинцев задействовано на польских заводах и фабриках, а также трудятся в сельском хозяйстве.

О критическом состоянии рынка труда заявляла ранее и глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она даже сравнила зарплаты граждан Украины с доходами рабов в Древнем Египте. По её словам, «при Тутанхамоне люди имели большие заработки».

«Опасность процесса»

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, с 2014 года Украину покинули от 3 до 7 млн граждан, около 90% из них — это люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«Ключевыми причинами такого процессе стали тяжелейшая экономическая ситуация в стране, стремительная деиндустриализация, которая привела к массовому закрытию промышленных предприятий и сокращению предложения трудоустройства для квалифицированного персонала на восточной и южной Украине и связанного с этим аграрного сектора, сектора обслуживания на западной Украине», — пояснил Бортник в беседе с RT.

По оценке Бортника, такая тенденция сохранится и в будущем. Он напомнил, что Украина, по данным ООН, одна из лидеров по оттоку населения. К 2030—2040 годам численность граждан может упасть ещё как минимум на 10—15%.

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«Опасность процесса — не только в депопуляции и критической смене баланса между людьми пенсионного возраста и людьми работающими, но и в том, что в будущем украинскую экономику будет некому восстанавливать», — подчеркнул директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

По словам специалиста, больше всего украинцев уезжают в Польшу, Россию и Венгрию, также мигрантов привлекает Испания, Италия и Португалия.

«В корне пересмотреть»

Несмотря на то, что Россия — одна из стран, куда украинцы выезжают на работу, Климкин вновь призвал пересмотреть «всю договорно-правовую базу» в отношениях с Москвой.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится... есть соответствующая координация. То же самое должно быть с Россией», — сказал украинский министр.

Климкин выступил за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации, чтобы контролировать их передвижение на Украине.

Автомобили на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины.

РИА Новости

© Александр Полегенько

«Я всегда говорил, что нам нужно не просто кому-то ставить печать «на каком основании, при каких условиях», а контролировать: кто, каким образом в соответствии пересекает границу... Поэтому в будущем будет вводиться система квазисвободная, а потом, конечно, механизм мониторинга: кто и где передвигается. И с самого начала я сказал, если говорить о визовом режиме — нам нужен биометрический визовый режим», — заявил глава МИД Украины.

По данным украинских СМИ, биометрический контроль на границе действует для граждан из 71 страны, со стороны которых может исходить угроза для украинцев и национальной безопасности Украины.

«Максимальная изоляция»

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отмечает, что большого потока россиян на Украину не наблюдается. При этом многие граждане Украины часто ездят в РФ.

«Они надеются на ответные действия по зеркальном принципу, которые усложняют передвижение украинцев в Россию. Их задача — максимальная изоляция от России и недопуск граждан Украины на территорию России. Их будущая идеальная цель — это введение выездных виз для граждан Украины. Они идут к полной абсолютизации «российской угрозы», — подчеркнул политолог.

Именно поэтому, как отмечает Асафов, Климкин заговорил о биометрическом визовом режиме.

Отметим, в конце августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждане страны, имеющие родственников в России, должны перевезти их на родину, поскольку на Украине «гораздо лучше» ситуация с экологией и безопасностью. По его мнению, именно на такой шаг должны будут пойти соотечественники после того, как произойдёт разрыв транспортного сообщения с РФ.