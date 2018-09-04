«Надеются на ответ»: глава МИД Украины призвал ввести биометрический визовый режим с Россией

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Валерия Маслова, Анастасия Румянцева
Киев признал отток населения с Украины катастрофическим. Глава МИД страны Павел Климкин заявил, что в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Эксперты подчёркивают, что Украину покидают в основном люди в возрасте 20—40 лет. Согласно аналитикам, больше всего украинцев уезжают в Польшу, РФ и Венгрию. Такая тенденция не только ударит по социальному сектору, но и серьёзно затруднит восстановление экономики. При этом Климкин призвал ужесточить контроль на границе и ввести биометрический визовый режим с РФ. По оценке политологов, Киев может сознательно идти на такой шаг, чтобы спровоцировать Москву на ответные меры.
«Надеются на ответ»: глава МИД Украины призвал ввести биометрический визовый режим с Россией
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо решать вопрос миграции. По его мнению, в этой связи в стране сложилась «катастрофическая» ситуация. 

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.

Он также отметил, что, по оценке властей, «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится».

  • Глава МИД Украины Павел Климкин
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

По данным украинского министра, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины. Как отмечается, значительная часть жителей страны выезжает также на сезонные заработки в страны ЕС и потом возвращается, эта категория граждан нигде не учитывается. Например, много украинцев задействовано на польских заводах и фабриках, а также трудятся в сельском хозяйстве. 

О критическом состоянии рынка труда заявляла ранее и глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она даже сравнила зарплаты граждан Украины с доходами рабов в Древнем Египте. По её словам, «при Тутанхамоне люди имели большие заработки».

«Опасность процесса»

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, с 2014 года Украину покинули от 3 до 7 млн граждан, около 90% из них — это люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«Ключевыми причинами такого процессе стали тяжелейшая экономическая ситуация в стране, стремительная деиндустриализация, которая привела к массовому закрытию промышленных предприятий и сокращению предложения трудоустройства для квалифицированного персонала на восточной и южной Украине и связанного с этим аграрного сектора, сектора обслуживания на западной Украине», — пояснил Бортник в беседе с RT.

По оценке Бортника, такая тенденция сохранится и в будущем. Он напомнил, что Украина, по данным ООН, одна из лидеров по оттоку населения. К 2030—2040 годам численность граждан может упасть ещё как минимум на 10—15%.

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«Опасность процесса — не только в депопуляции и критической смене баланса между людьми пенсионного возраста и людьми работающими, но и в том, что в будущем украинскую экономику будет некому восстанавливать», — подчеркнул директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

По словам специалиста, больше всего украинцев уезжают в Польшу, Россию и Венгрию, также мигрантов привлекает Испания, Италия и Португалия. 

«В корне пересмотреть»

Несмотря на то, что Россия — одна из стран, куда украинцы выезжают на работу, Климкин вновь призвал пересмотреть «всю договорно-правовую базу» в отношениях с Москвой. 

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится... есть соответствующая координация. То же самое должно быть с Россией», — сказал украинский министр.

Климкин выступил за  введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации, чтобы контролировать их передвижение на Украине.

  • Автомобили на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины.
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Я всегда говорил, что нам нужно не просто кому-то ставить печать «на каком основании, при каких условиях», а контролировать: кто, каким образом в соответствии пересекает границу... Поэтому в будущем будет вводиться система квазисвободная, а потом, конечно, механизм мониторинга: кто и где передвигается. И с самого начала я сказал, если говорить о визовом режиме — нам нужен биометрический визовый режим», — заявил глава МИД Украины.

По данным украинских СМИ, биометрический контроль на границе действует для граждан из 71 страны, со стороны которых может исходить угроза для украинцев и национальной безопасности Украины.

«Максимальная изоляция»

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отмечает, что большого потока россиян на Украину не наблюдается. При этом многие граждане Украины часто ездят в РФ. 

«Они надеются на ответные действия по зеркальном принципу, которые усложняют передвижение украинцев в Россию. Их задача — максимальная изоляция от России и недопуск граждан Украины на территорию России. Их будущая идеальная цель — это введение выездных виз для граждан Украины. Они идут к полной абсолютизации «российской угрозы», — подчеркнул политолог.

Именно поэтому, как отмечает Асафов, Климкин заговорил о биометрическом визовом режиме. 

Отметим, в конце августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждане страны, имеющие родственников в России, должны перевезти их на родину, поскольку на Украине «гораздо лучше» ситуация с экологией и безопасностью. По его мнению, именно на такой шаг должны будут пойти соотечественники после того, как произойдёт разрыв транспортного сообщения с РФ. 

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