«Надеются на ответ»: глава МИД Украины призвал ввести биометрический визовый режим с Россией
- globallookpress.com
- © Sergii Kharchenko
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо решать вопрос миграции. По его мнению, в этой связи в стране сложилась «катастрофическая» ситуация.
«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
Он также отметил, что, по оценке властей, «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится».
- Глава МИД Украины Павел Климкин
- Reuters
- © Denis Balibouse
По данным украинского министра, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины. Как отмечается, значительная часть жителей страны выезжает также на сезонные заработки в страны ЕС и потом возвращается, эта категория граждан нигде не учитывается. Например, много украинцев задействовано на польских заводах и фабриках, а также трудятся в сельском хозяйстве.
О критическом состоянии рынка труда заявляла ранее и глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она даже сравнила зарплаты граждан Украины с доходами рабов в Древнем Египте. По её словам, «при Тутанхамоне люди имели большие заработки».
«Опасность процесса»
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, с 2014 года Украину покинули от 3 до 7 млн граждан, около 90% из них — это люди в возрасте от 20 до 40 лет.
«Ключевыми причинами такого процессе стали тяжелейшая экономическая ситуация в стране, стремительная деиндустриализация, которая привела к массовому закрытию промышленных предприятий и сокращению предложения трудоустройства для квалифицированного персонала на восточной и южной Украине и связанного с этим аграрного сектора, сектора обслуживания на западной Украине», — пояснил Бортник в беседе с RT.
По оценке Бортника, такая тенденция сохранится и в будущем. Он напомнил, что Украина, по данным ООН, одна из лидеров по оттоку населения. К 2030—2040 годам численность граждан может упасть ещё как минимум на 10—15%.
«Опасность процесса — не только в депопуляции и критической смене баланса между людьми пенсионного возраста и людьми работающими, но и в том, что в будущем украинскую экономику будет некому восстанавливать», — подчеркнул директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
По словам специалиста, больше всего украинцев уезжают в Польшу, Россию и Венгрию, также мигрантов привлекает Испания, Италия и Португалия.
«В корне пересмотреть»
Несмотря на то, что Россия — одна из стран, куда украинцы выезжают на работу, Климкин вновь призвал пересмотреть «всю договорно-правовую базу» в отношениях с Москвой.
«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится... есть соответствующая координация. То же самое должно быть с Россией», — сказал украинский министр.
Климкин выступил за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации, чтобы контролировать их передвижение на Украине.
- Автомобили на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины.
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
«Я всегда говорил, что нам нужно не просто кому-то ставить печать «на каком основании, при каких условиях», а контролировать: кто, каким образом в соответствии пересекает границу... Поэтому в будущем будет вводиться система квазисвободная, а потом, конечно, механизм мониторинга: кто и где передвигается. И с самого начала я сказал, если говорить о визовом режиме — нам нужен биометрический визовый режим», — заявил глава МИД Украины.
По данным украинских СМИ, биометрический контроль на границе действует для граждан из 71 страны, со стороны которых может исходить угроза для украинцев и национальной безопасности Украины.
«Максимальная изоляция»
Политолог Александр Асафов в беседе с RT отмечает, что большого потока россиян на Украину не наблюдается. При этом многие граждане Украины часто ездят в РФ.
«Они надеются на ответные действия по зеркальном принципу, которые усложняют передвижение украинцев в Россию. Их задача — максимальная изоляция от России и недопуск граждан Украины на территорию России. Их будущая идеальная цель — это введение выездных виз для граждан Украины. Они идут к полной абсолютизации «российской угрозы», — подчеркнул политолог.
Именно поэтому, как отмечает Асафов, Климкин заговорил о биометрическом визовом режиме.
Отметим, в конце августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждане страны, имеющие родственников в России, должны перевезти их на родину, поскольку на Украине «гораздо лучше» ситуация с экологией и безопасностью. По его мнению, именно на такой шаг должны будут пойти соотечественники после того, как произойдёт разрыв транспортного сообщения с РФ.
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