«Тезис, не поддающийся логике»: как Порошенко намерен вывести Черноморский флот из Крыма, поправив Конституцию Украины

Президент Украины намерен исключить из Конституции страны положение, якобы относящееся к размещению Черноморского флота РФ в Крыму. Опрошенные RT эксперты отмечают, что никакие изменения в украинские законы не способны регулировать вопросы, связанные с ЧФ, после присоединения полуострова к России. По мнению аналитиков, эта идея Петра Порошенко, как и попытки юридически закрепить в Конституции стремление Киева в НАТО и Евросоюз, объясняются подготовкой к грядущим выборам. «Отсутствие реальных достижений» толкает его на громкие инициативы.

Из Конституции Украины может быть исключено положение, якобы касающееся пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко. О сути преобразований рассказала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета парламента.

«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам», — отметила она.

Луценко пояснила, что в данном случае «имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», который власти в Киеве продолжают считать частью Украины. Другие готовящиеся изменения касаются юридического закрепления попыток страны вступить в Евросоюз и НАТО — президент Украины, Верховная рада и кабинет министров будут ответственны за процесс интеграции в эти структуры.

О том, что поправки в Конституцию будут внесены в начале осени, ранее заявлял сам Порошенко. 9 августа в своём Twitter он отметил, что изменения назрели.

«Мной подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента в начале нового политического сезона», — написал Порошенко.

Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону. pic.twitter.com/icU3oihhz3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 августа 2018 г.

Соглашение между Россией и Украиной по вопросам размещения Черноморского флота на территории Крымского полуострова было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем в Харькове в 2010 году. Они предусматривали размещение флота России на 25 лет после 2017 года с возможностью последующих пролонгаций на пять лет.

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Однако этих договорённостей уже не существует, напоминает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. После присоединения Крыма к России по итогам референдума в марте 2014 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении действия харьковских соглашений. 31 марта 2014 года эти договорённости были официально денонсированы.

В беседе с RT парламентарий отметил, что «выгнать Черноморский флот он (Порошенко. — RT) может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки».

«Создаётся впечатление, что «записки сумасшедшего» — это новый тезис украинской власти, не поддающийся ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать украинскому президенту играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика», — добавил Бальбек.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отметил, что изменения в Конституцию Украины неспособны изменить положение дел на территориях, которые не принадлежат Киеву.

«Пусть у себя в Конституции напишут запреты в отношении других государств, к которым Украина ни по своей территории, ни по своей принадлежности не имеет никакого отношения. Это абсолютная глупость. И этой глупостью прикрывается отсутствие реальных достижений внутри самой Украины. Это обыкновенный политический фарс», — сказал он RT.

По мнению политика, Порошенко выступает с такими предложениями из-за приближающихся выборов. Однако отсутствие реальных достижений, считает Полонский, вынудило украинского президента обратиться к «проверенным» темам — Крым, территориальная целостность, Черноморский флот России.

«Это не поможет войти в НАТО»

Порошенко пытается упрочить своё положение в стране в качестве президента, считает адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. В беседе с RT она также отметила, что изменения в украинской Конституции никак не могут повлиять на положение Черноморского флота России и Крыма.

«В международных судах против России это (изменение в Конституции. — RT) использоваться не может», — сказала она.

Ярмуш убеждена, что закреплённое в Конституции стремление Украины в Евросоюз никак не поможет стране, так как интеграция «должна быть с экономической точки зрения, с политической — это обмен культурными связями».

«Для Европы Украина некий объект куда нужно направлять помощь... чтобы поддерживать киевский режим. Для Европы Украина как объект интеграции не интересна... Включение Украины в Евросоюз юридически выглядит как нечто не перспективное и очень отдалённое ... не в ближайшие пятьдесят лет», — отметила юрист.

РИА Новости

Вхождение в НАТО для Украины невозможно до тех пор, пока у неё не решены территориальные проблемы с соседями, указал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«То, что украинская армия может приблизиться к стандартам НАТО, — это не проблема. Проблема в том, что это не поможет Украине войти в НАТО… Украине нужно как минимум отказаться от Крыма и что-то сделать с Донбассом. Ни та, ни другая проблема для Украины не решаема. С Донбассом — пока, с Крымом — навсегда», — сказал он RT.

Литовкин убеждён, что подготовленные президентом Украины поправки — это попытка «понравиться западным партнёрам и усидеть в кресле».