«За гранью адекватности»: гражданам Украины рекомендовали перевезти находящихся в РФ родственников из-за «экологии»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что граждане страны, имеющие родственников в России, должны перевезти их на родину, поскольку на Украине «гораздо лучше» ситуация с экологией и безопасностью. По его мнению, именно на такой шаг должны будут пойти соотечественники после того, как произойдёт разрыв транспортного сообщения с РФ. Как полагают аналитики, заявление чиновника — за гранью адекватности. Эксперты отмечают, что Омелян пытается заработать очки среди националистически настроенного населения Украины. В Госдуме добавили, что инициатива «сравнима с бредом сумасшедшего».

Украинцам, которые имеют родственников, проживающих на территории России, следует вернуть их на родину. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Свою позицию он объяснил более благоприятной ситуацией с экологией и безопасностью.

«Пускай привозят на Украину. Я считаю, у нас гораздо лучше ситуация с экологией и безопасностью», — сказал Омелян в эфире украинского телеканала «Прямой», отвечая на вопрос, что делать гражданам Украины, у которых есть родственники в РФ, после прекращения транспортного сообщения между государствами.

Попутно министр проинформировал, что подконтрольное ему ведомство в ближайшее время представит меры по борьбе с «нелегальными» перевозчиками из Донецкой и Луганской областей в Россию.

Отметим, что в августе Омелян отличился рядом претенциозных высказываний относительно России. Сначала он заявил о возможности прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с РФ. Позднее министр рассказал о подписании исторического документа, согласно которому в Москву будут ходить «только медведи». В то же время на Украине призвали ввести визовый режим для россиян и полностью перекрыть границу между государствами.

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Затем Омелян призвал украинцев ездить на заработки в Евросоюз, а не в «отсталую и феодальную» Россию, поскольку на Западе они смогут больше заработать, а также будут находиться в более комфортных и безопасных условиях.

В свою очередь, в Министерстве транспорта РФ заявили о разработке ответных мер, которые будут приняты после возможного прекращения транспортного сообщения со стороны Украины. По мнению главы ведомства Евгения Дитриха, подобное развитие событий повлечёт за собой исключительно неудобства и дискомфорт.

По оценке экспертов, в настоящее время за рубежом работают порядка 6 млн украинцев, примерно половина из них — в России. При этом, согласно данным Киева за прошлый год, соотечественники перечислили на родину порядка $9 млрд, что более чем в четыре раза превышает вложения зарубежных инвесторов в страну.

В феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что за 2017 год страну покинули свыше 1 млн украинцев. Как подсчитали на сайте ukrainianpeopleleaks.com, каждую минуту из страны на заработки в другие государства уезжают два человека. Подобное развитие событий приведёт к тому, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18% — до 36 млн человек.

«Украина находится на грани взрыва»

Слова украинского министра находятся за гранью адекватного поведения. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Первое его заявление было на грани адекватности, а второе — уже за гранью. Он или действительно нуждается в лечении, или прикидывается. Скорее всего, прикидывается, цинично используя людей, оболваненных националистической пропагандой, чтобы получить среди них дешёвую популярность», — отметил Жарихин.

Как считает эксперт, под словами о лучшей экологии Омелян, видимо, подразумевает, что на Украине «полностью загублена промышленность».

«Поэтому сейчас воздух действительно стал почище. Правда, для людей, которые лишились работы, это не самое радостное известие», — пояснил политолог.

Подчеркнём, что в рейтинге стран мира по уровню экологии, который два раза в год составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете, Россия занимает 52-е место, а Украина — 109-е.

Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, экологическая ситуация на Украине если и улучшилась, то за счёт потери производственных мощностей.

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«Сегодня ни о какой безопасности на Украине говорить нельзя, её там просто не существует. Сегодня на Украине любого человека можно расстрелять на улице и никто ничего не скажет. Что касается экологии, на ряде территорий, где были производства, сегодня всё стоит. Конечно, экология улучшается, потому что нет производства, нет выбросов. Это экология со слезами на глазах, ведь люди потеряли тысячи рабочих мест», — сказал Водолацкий RT.

Он также отметил, что каждый день наблюдаются изощрённые фантазии, исходящие от руководства Украины. По словам Водолацкого, желание лишить украинцев возможности заработка в РФ может обернуться для Киева катастрофой.

«Если завтра всё перекрыть, эти люди вернутся на Украину и выйдут на Майдан. И это будет похуже того, что делал «Правый сектор»*, потому что эти люди будут бороться за свои семьи, за свои денежные средства, ведь именно благодаря им они кормят свои семьи, одевают своих детей. Если сообщение перекроют, Украина взорвётся: она и так уже на грани взрыва. А переселять людей — это бред сумасшедшего… Украина в долгах, она не только заложила себя и свои госрезервы, но и должна на несколько десятилетий вперёд Евросоюзу», — пояснил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Добавим, что аналитический ресурс VoxUkraine на прошлой неделе привёл данные, согласно которым долг Украины в общей сложности составляет $76,3 млрд. Таким образом, каждый украинец, включая новорождённых, должен внешним кредиторам порядка $1,8 тыс.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).