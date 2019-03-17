В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о массовом отъезде украинцев из страны

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.

«В последние месяцы мы от Климкина, как и от Порошенко, слышим подобные неадекватные заявления, которые никогда не сделает уважающий себя политик. Но команде действующего президента Украины сейчас всё позволено. Беду, которая сегодня существует в стране, они всему миру преподносят как большой плюс. Для Климкина самым лучшим вариантом будет, если он, Порошенко и команда из 15 человек останутся в одиночестве на Украине, а все остальные уедут. Не будет людей, которых необходимо кормить, выплачивать им зарплаты и пенсии», — сказал депутат.

По словам Водолацкого, Киев давно выбрал свой путь развития, согласно которому другие страны «приглашают к себе жителей Украины, дают им рабочие места и зарплаты для поддержки их семей».

«Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти адекватного президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете, и с украинским народом их ничего не связывает», — заключил он.

Ранее Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для государства.