В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о массовом отъезде украинцев из страны

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о массовом отъезде украинцев из страны
  • Reuters

«В последние месяцы мы от Климкина, как и от Порошенко, слышим подобные неадекватные заявления, которые никогда не сделает уважающий себя политик. Но команде действующего президента Украины сейчас всё позволено. Беду, которая сегодня существует в стране, они всему миру преподносят как большой плюс. Для Климкина самым лучшим вариантом будет, если он, Порошенко и команда из 15 человек останутся в одиночестве на Украине, а все остальные уедут. Не будет людей, которых необходимо кормить, выплачивать им зарплаты и пенсии», — сказал депутат.

По словам Водолацкого, Киев давно выбрал свой путь развития, согласно которому другие страны «приглашают к себе жителей Украины, дают им рабочие места и зарплаты для поддержки их семей».

«Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти адекватного президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете, и с украинским народом их ничего не связывает», — заключил он.

Ранее Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить