«Мы не из тех, кто опускает руки»: Медведчук о возможном уголовном преследовании и легитимности выборов на Украине

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT рассказал о своём отношении к возможному уголовному преследованию в отношении него и кандидата в президенты Юрия Бойко. Дело о незаконном пересечении границы могут возбудить после поездки политиков в Россию. Также Медведчук объяснил, почему выборы президента на Украине должны быть признаны нелегитимными, и рассказал, как граждане относятся к курсу на вступление в НАТО.

— Виктор Владимирович, против вас и одного из кандидатов в президенты, Юрия Бойко, на Украине планируют возбудить уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом уже можно говорить как о свершившемся факте?

— Я считаю, что никаких правовых оснований для подобных утверждений, а тем более для начала уголовного преследования, нет. По простой причине. Мы абсолютно законно пересекали границу Украины, когда прошли все таможенные и пограничные формальности в аэропорту города Киева. Точно так же, когда вернулись из Москвы, мы прошли все процедуры таможни и границы.

Я бы серьёзно к этому не относился, а относился только в той мере и в той части, что у нас заканчивается подготовка к выборам — и генеральный прокурор, участвуя в этом (хотя не имея на это права по закону и Конституции), пытается реализовывать различные политические репрессии в отношении нашего кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и меня, как тех, кто активно борется с действующей властью и выступает за восстановление нормальных экономических отношений с Россией.

— Поскольку прямое авиасообщение между Россией и Украиной на нынешний момент закрыто, я предполагаю, что всё-таки вам необходимо было получить какое-то специальное разрешение на полёт. И такими разрешениями, в частности, заведует СБУ. Вы получали какие-то дополнительные документы для совершения этой поездки?

— Существует ситуация, при которой действительно регулярное авиасообщение между Россией и Украиной закрыто. Закрыты также другие авиаперевозки. Однако они закрыты для воздушных судов РФ. В данном случае такой запрет действует на Украине. Если воздушное судно, которым пользуются для перелётов с Украины в Россию и наоборот, не является судном российской регистрации, а иностранным… Судно, на котором я осуществлял эти полёты и осуществляю, — это судно голландской регистрации. И поэтому такой запрет на это судно не распространяется.

Для того чтобы посетить Россию, необходимо получить разрешение органов Госавиаслужбы Украины и соответствующих органов России. То есть, чтобы этим судном, которое не является судном российской регистрации, вылететь в Москву, надо получить разрешение Госавиаслужбы Украины — не спецорганов (СБУ здесь ни при чём, как и любые другие специальные службы Украины). Здесь нет никакого исключительного порядка.

— В украинских медиа достаточно часто пишется и говорится о том, что вы регулярно общаетесь с Петром Порошенко. Он или кто-либо из его окружения знал о ваших планах поехать в Москву?

— Я хочу вам ответить о том, что это не я общаюсь с президентом Порошенко, а он общается со мной. Эти встречи имеют место только по его исключительной инициативе. По поводу того, когда и куда я езжу как гражданин Украины ,не состоящий на службе ни в одном из государственных органов, в том числе, не состоящий на службе у господина Порошенко, я не обязан ставить в известность, куда, зачем и с кем я собираюсь встречаться, при пересечении границы Украины в любую другую страну, в том числе, и в Российскую Федерацию.

— Фигурантом этого свершившегося или предполагаемого уголовного дела также является Юрий Бойко. Он сможет продолжить участие в выборах, если такое дело будет открыто? И может ли это помешать ему?

Медведчук: Бойко продолжит избирательную гонку, несмотря на попытки власти использовать политические репрессии

— Господин Бойко, который является кандидатом в президенты от нашей политической силы, оппозиционной платформы «За жизнь», продолжит избирательную гонку, несмотря на все попытки власти в очередной раз использовать политические репрессии через возбуждение уголовного дела. Закон о выборах президента не предусматривает оснований для снятия его с избирательного пробега. Их не существует.

Мне почему-то кажется, что это всё сделано для того, чтобы запугать, заставить изменить свою позицию в интересах действующей власти. Потому что действующая власть — действующий президент и генеральный прокурор — исходит из того, чтобы угодить своему электорату, который с ненавистью, к сожалению, относится к тому, что делает господин Бойко, что делает господин Медведчук, и что делает партия оппозиционная платформа «За жизнь», выступая за восстановление экономических отношений с Россией.

Поэтому это игра на избирателя, игра с целью получения дивидендов на своем электоральном поле, и обостренная игра, для того чтобы продемонстрировать, вот какая сегодня в Киеве крутая власть. Они не думают о том, что есть конституция, есть законы, которые они грубо нарушают, и попирают все нормы, которые вообще существуют, не только в нашей стране, но и во всем цивилизованном демократическом правовом мире.

— Недавно киевский Международный институт социологии опубликовал свой последний опрос, по которому более 24% украинцев до сих пор не определились, за кого они намерены голосовать. Это достаточно большое количество не определившихся избирателей. Чем может быть вызвана такая неопределённость среди украинских граждан?

— На мой взгляд, это естественная и закономерная реакция на тот бардак, который происходит сегодня на Украине под названием «президентская избирательная кампания». Такой грязной, жестокой по применению незаконных средств во время избирательной кампании на Украине на других выборах не наблюдалось. Постоянная грязь, которая льётся на предмет того, кто и какой кандидат чего заслуживает.

Такая неопределённость, цифры вы абсолютно правильно сейчас сообщаете, она существует. И я думаю, что она будет существовать до 31 марта. Потому что те, кто является стойкими последователями или сторонниками той или иной позиции и уже знают своего кандидата, — это одно. А те, которые имеют определённые сомнения и выбирают из нескольких того, за которого бы они могли отдать голос, у них, действительно, существует эта проблема. Эта проблема будет, к сожалению, до момента голосования.

— Никто из очевидно прозападных кандидатов пока не заручился однозначной поддержкой на Западе. Это проблема богатства выбора или чего-то другого? Почему западные партнёры Украины так нерешительны в высказывании своих политических предпочтений?

— Сегодня ситуация резко поменялась. И я вам хочу сказать о том, что реально претендуют на выход во второй тур, а значит, на победу, четыре кандидата: господин Зеленский, Порошенко, Бойко и Тимошенко.

А когда мы говорим по поводу того, почему же Запад не определился со своими ставленниками, я думаю, что, например, представители США определились, но открыто об этом не говорят.

— На ваш взгляд, какой запрос сейчас сильнее в украинском обществе? Независимо от предвыборных манипуляций. Чего украинцы сейчас хотят больше всего?

— Всё очень просто. Установление мира в Донбассе и прекращения боевых действий. На втором месте рабочие места, это тарифный геноцид. Это то, что связано сегодня с условиями жизни, с уровнем доходов наших граждан. И этих причин можно перечислять много. Власть на Украине за пять лет сделала то, что не делала ни одна власть до того, за все годы независимости.

Что касается Тимошенко, Порошенко и Зеленского, я с огромным скептицизмом отношусь к ним. Потому что я понимаю, что это ягоды, извините за такое выражение, одного поля. Это люди, которые продолжают якобы движение в НАТО, где нас никто не ждёт и нас туда никто не примет. В Евросоюз, где нам нечего делать, по одной простой причине — зона свободной торговли с Евросоюзом уничтожила экономику.

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— Миллионы граждан Украины, и те, кто живут и работают в России, и те, кто проживают в Донбассе, не смогут принять участие в этих выборах. Независимо от их исхода, при таком большом количестве отсутствующих избирателей, эти выборы могут быть признаны легитимными?

— На мой взгляд, нет, если сегодня не предоставить возможности голосовать тем двум с половиной или трем миллионам граждан, которые работают в России, которые вынуждены там работать, потому что эта власть не предоставила им работу и рабочие места. Если сегодня не могут голосовать люди, которые находятся на неконтролируемых территориях, в этих непризнанных образованиях ДНР и ЛНР. Если сегодня не допустили наблюдателей из России. Разве все эти звенья одной цепи не говорят о том, что эти выборы не могут быть априори уже сегодня быть признаны легитимными?

— А почему тогда вы настаиваете на том, чтобы участвовать в них, и поддерживаете кандидата, который участвует в этих выборах?

— Это и есть элемент нашей принципиальной и последовательной позиции. А как же быть по-другому. Опустить руки? Мы не из тех, кто опускает руки. Мы проводим и будем продолжать борьбу. Борьбу за нашего избирателя, борьбу за интересы жителей юго-востока, борьбу за интересы русскоязычного населения по всей территории страны. Борьбу с властью, которая ввела этот тарифный геноцид, криминальный беспредел, которая издевается над гражданами Украины.

— В Москве на недавней вашей встрече с премьер-министром России вы обсуждали возможность налаживания прямых поставок газа из России. Как вам кажется, возможно ли развести вопросы экономики и политики между нашими странами по разные стороны?

Медведчук о том, как украинские власти используют российский газ по завышенным ценам

— Я твёрдо убеждён и уверен, что это можно сделать. И это однозначно надо сделать, независимо от того, какая власть придёт. Мы, когда поехали в Москву и провели переговоры, исходили из того, что надо думать не о политических амбициях, а об интересах людей. Власть сегодня заявляет о том, что мы соскочили с российской газовой иглы, берёт и использует российский газ по завышенным ценам, закладывает это автоматом в коммунальные тарифы — то есть, занимается грабительством простых граждан. Если эта власть в будущем пойдёт по этому пути, то она будет изначально скомпрометирована перед своими гражданами.

Мы показали, что с руководством правительства России, с руководством «Газпрома», можно вести переговоры. Более того, мы продемонстрировали, что мы можем договориться. Потому что заявления господина Миллера, в присутствии председателя правительства, о том, что цены для конечного потребителя могут быть снижены на четверть — это прямой сигнал нам, как представителям украинских граждан. Вы же знаете, что возбуждено уголовное дело в отношении меня, за то что я предложил автономный статус в составе Украины для Донбасса. Вот такими методами власть может действовать. А договориться, уменьшить те платежи, которые люди уже не могут платить — это власть сделать не способна.

—Одним из самых чувствительных вопросов для России в отношениях с Украиной является потенциальное членство Украины в НАТО. Вы думаете, что Москва может закрыть глаза на этот вопрос и просто развивать экономические связи с вами, или с любой другой политической силой на Украине?

— Конечно, я знаю позицию России, и её все знают, во все мире. У нас в конституции зафиксирован курс. Но ведь вопрос зависит ещё и от НАТО. Я на сегодняшний день не вижу добровольцев среди членов НАТО, которые хотели бы купить билет на войну с Россией. Те же Соединённые Штаты используют Украину как плацдарм для выяснения отношений с Россией.

Ведутся боевые действия в Донбассе. Кроме того, существуют неразрешённые вопросы, связанные, в том числе, с границами между Украиной и Россией. Напомню, 1-го апреля прекратит действие большой договор, который признавал границы с двух сторон. И Украина с 1-го апреля будет единственной в Европе страной, которая не урегулировала границы с соседним государством. Исходя из этих обстоятельств и их анализа, не думаю, что НАТО, кроме определённого рода оптимистических заявлений, может сделать хоть один шаг, чтобы Украина стала членом НАТО.

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