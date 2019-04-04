Общественное телевидение Украины выделило 19 апреля эфир для дебатов

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Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что, независимо от того, решат ли кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко принимать участие в дебатах или нет, выделит для них эфирное время 19 апреля.
Общественное телевидение Украины выделило 19 апреля эфир для дебатов
  • © Reuters / AFP

«19-го числа между 20:00 и 21:00 дебаты будут проведены в любом случае. Имеется в виду: независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны именно это время забронировать именно под это», — приводит ТАСС его слова.

При этом Аласания отметил, что вещатель готов внести некоторые изменения при необходимости.

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение Зеленского написал, что готов провести дебаты с ним на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром президентских выборов на Украине.

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