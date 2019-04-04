Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов
- Reuters
«Пётр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег», — приводит Интерфакс слова представителя избирательного штаба Порошенко Олега Медведева.
Он отметил, что в штабе Порошенко ожидают, что вторую половину оплатит Зеленский, а также отчитается о происхождении этих денег.
В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение Зеленского написал, что готов провести дебаты с ним на стадионе перед вторым туром президентских выборов на Украине.