Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов

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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы, которая необходима для проведения предвыборных дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов
  • Reuters

«Пётр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег», — приводит Интерфакс слова представителя избирательного штаба Порошенко Олега Медведева.

Он отметил, что в штабе Порошенко ожидают, что вторую половину оплатит Зеленский, а также отчитается о происхождении этих денег.

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение Зеленского написал, что готов провести дебаты с ним на стадионе перед вторым туром президентских выборов на Украине.

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