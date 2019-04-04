Скабеева заявила о готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко
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Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
«Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность я гарантирую», — написала телеведущая.
По её словам, ради данного события она даже готова до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению украинского языка.
«До встречи в «Олимпийском». Стадион так стадион! Думай...те!» — заключила она.
В конце своего сообщения Скабеева добавила, что свой гонорар за проведение дебатов обещает перевести Международный валютный фонд «в счёт оплаты внешнего долга Украины».
Ранее Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.
3 апреля шоумен вызвал украинского лидера на дебаты и предложил в качестве площадки для мероприятия в Киеве стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумье.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.