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Скабеева заявила о готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко

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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала о готовности провести дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Скабеева заявила о готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко
  • © Reuters / AFP

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность я гарантирую», — написала телеведущая.

По её словам, ради данного события она даже готова до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению украинского языка.

«До встречи в «Олимпийском». Стадион так стадион! Думай...те!» — заключила она.

В конце своего сообщения Скабеева добавила, что свой гонорар за проведение дебатов обещает перевести Международный валютный фонд «в счёт оплаты внешнего долга Украины».

Ранее Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

3 апреля шоумен вызвал украинского лидера на дебаты и предложил в качестве площадки для мероприятия в Киеве стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумье.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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