Штаб Зеленского оценил согласие Порошенко на дебаты на стадионе

Александр Корниенко, координатор предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко провести дебаты на стадионе.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Мы продолжаем ждать извинений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы Владимиром. Речь идёт не просто об ответе, стадион или не стадион, а ещё и об извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского», — сказал он.

Корниенко добавил, что время на ответ у Порошенко есть, так как крайний срок выполнения оглашённых Зеленским условий ещё не наступил.

Ранее украинский лидер в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумье.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.