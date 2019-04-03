Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в дебатах с действующим лидером Петром Порошенко.

Он также предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумья.

«Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — говорится в ролике, опубликованном в социальной сети Facebook.

Ранее Дмитрий Разумков — спикер предвыборного штаба Зеленского — рассказал, при каком условии шоумен согласится провести дебаты с Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.