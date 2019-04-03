Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
- Reuters
Согласно исследованию, действующий глава государства Петр Порошенко наберёт 19,8%.
Ещё 19,2% респондентов затруднились ответить, а 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.
При этом на востоке страны за Зеленского готовы проголосовать 58,2% граждан, за Порошенко — 10,9%. На западе голоса распределились примерно поровну — 35,9% и 30,9% соответственно.
В опросе приняли участие более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день первого тура 31 марта.
Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам первого тура выборов. Лидерство продолжает удерживать Зеленский с 30,23% голосов, у Порошенко 15,95%.