Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne, опубликованные на сайте центра «Социальный мониторинг».

Согласно исследованию, действующий глава государства Петр Порошенко наберёт 19,8%.

Ещё 19,2% респондентов затруднились ответить, а 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.

При этом на востоке страны за Зеленского готовы проголосовать 58,2% граждан, за Порошенко — 10,9%. На западе голоса распределились примерно поровну — 35,9% и 30,9% соответственно.

В опросе приняли участие более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день первого тура 31 марта.

Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам первого тура выборов. Лидерство продолжает удерживать Зеленский с 30,23% голосов, у Порошенко 15,95%.