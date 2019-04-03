ЦИК Украины обработала 99,88% протоколов

Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, лидерство продолжает удерживать актёр и шоумен Владимир Зеленский — 30,23% голосов.

Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 15,95%.

Далее следуют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39% голосов и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 11,67%.

Замыкает пятерку глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — у него 6,91%.

Ранее сообщалось, что украинская партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих избирателей не поддерживать во втором туре президентских выборов ни шоумена Владимира Зеленского, ни действующего главу государства Петра Порошенко.