Ещё одна партия отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко

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Украинская партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих избирателей не поддерживать во втором туре президентских выборов ни шоумена Владимира Зеленского, ни действующего главу государства Петра Порошенко.
Ещё одна партия отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте фракции.

«В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике... В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с нашими принципиальными позициями», — отмечается в обращении.

Во фракции считают, что в сложившихся условиях со стороны политсилы логичнее всего призвать своих сторонников «отказаться от поддержки любого из кандидатов».

Ранее СМИ сообщили, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая в первом туре выборов третье место, заявила, что не намерена поддерживать ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур голосования.

Вместе с тем Тимошенко рассказала о готовности помогать любому президенту, которого выберет украинский народ.

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